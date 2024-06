Copa America, i risultati della notte: Lautaro Martinez mattatore, doppietta con l'Argentina! Canada avanti

GETTY

Lasta diventando sempre più il torneo di. La puntaha segnato ancora, due volte, portando la suaal terzo successo nelle tre partite giocate nel proprio gruppo. I campioni del mondo erano già qualificati ai quarti ma hanno comunque strapazzato ilcon un 2-0 con tante occasioni da gol non concretizzate e un rigore sbagliato daPoco male, Lautaro ha preso il testimone da, out per un fastidio muscolare, e si è messo la squadra sulle spalle. Due reti belle e pesanti: la prima su visione dila seconda di potenza.staccati tutti i rivali nella classifica dei cannonieri. Scampoli di gara anche per l'altro interista, Valentin, che ha giocato un quarto d'ora.

Nell'altra gara della notte nel girone,: tale risultato ha consentito ai canadesi di arrivare a 4 punti e meritarsi il passaggio ai quarti. Niente da fare per il Cile terzo posto e, come nelle precedenti uscite, a secco di reti.Argentina-Perù 2-0(Martinez, Martinez)Canada-Cile 0-0