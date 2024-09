Coppa Italia: il Cesena vince a Pisa e va agli ottavi contro l'Atalanta

Getty Images

Grazie a un gol di Celia al 54' su assist di Antonucci,Al 96' i padroni di casa allenati da Filippo Inzaghi colpiscono un clamoroso palo con Moreo.Il Pisa è primo in classifica nel campionato di Serie B con 14 punti in 6 giornate e sabato pomeriggio fa visita alla Juve Stabia, mentre il Cesena è a metà classifica a quota 8 e gioca in casa col Mantova.Coppa Italia - Sedicesimi di finaleGOL: 54' Celia.PISA (3-4-2-1): Nicolas; Calabresi, Rus (76' Moreo), Beruatto (46' Bonfanti G.); Touré (62' Bonfanti N.), Hojholt, Jevsenak (62' Vignato), Angori; Arena, Mlakar (23' Abildgaard); Lind. All. Inzaghi.

CESENA (3-4-2-1): Klinsmann; Piacentini, Prestia, Pieraccini (46' Mangraviti); Adamo (73' Ciofi), Francesconi, Mendicino (66' Hraiech), Celia (77' Donnarumma); Antonucci, Tavsan; Van Hooijdonk (66' Shpendi). All. Mignani.AMMONITI: Pieraccini, Lind, Adamo, Calabresi, Bonfanti G., Mendicino, Ciofi.