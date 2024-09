Coppa Italia, Torino-Empoli: formazioni, dove vederla in TV e in streaming

Getty Images

Torino ed Empoli sono due delle più grandi sorprese di questo inizio di stagione: entrambe si trovano nelle zone alte della classifica ed entrambe sono imbattute in campionato. Ora granata a azzurri si affrontano nei sedicesimi di finale di Coppa Italia: il calcio d'inizio di Torino-Empoli è martedì 24 settembre alle ore 21 allo stadio Olimpico Grande Torino.Partita: Torino-EmpoliData: martedì 24 settembre 2024Orario: 21.00Canale tv: Italia 1Streaming: Mediaset InfinityTorino-Empoli, così come tutte le altre partite di Coppa Italia, sarà trasmessa in chiaro dai canali Mediaset. A trasmettere in TV la partita dell'Olimpico Grande Torino è Italia 1 ma è possibile anche vedere Torino-Empoli in diretta streaming su Mediaset Infinity, la piattaforma on demand di Mediaset a cui si può accedere da qualsiasi tipo di dispositivo: smartphone, computer, tablet, smart TV e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast.

Nel Torino rientra tra i convocati, anche se resta da capire quanti minuti abbia nelle gambe: probabile che il croato parta dalla panchina. Dovrebbe iniziare dalla panchina anche, non al meglio, conconfermati in difesa. Vanoli effettuerà un turnover moderato. Potrebbe cambiare qualcosa anche D'Aversa che dovrebbe lanciare dal primo minuto l'ex. Alle sue spalle spazio ade aPaleari; Walukiewicz, Maripan, Masina; Pedersen, Tameze, Linetty, Gineitis, Lazaro; Karamoh, Sanabria.Vanoli.

Brancolini; Goglichidze, Ismajli, Viti; De Sciglio, Haas, Grassi, Pezzella; Esposito, Solbakken; Pellegri.D'Aversa.