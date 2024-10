Corvino rivela: "Ho rinunciato a Ivanovic alla Fiorentina per colpa del suo cognome"

27 minuti fa



Pantaleo Corvino è certamente un personaggio pittoresco. Ma al di là della personalità molto particolare, l'attuale dirigente del Lecce è un fine conoscitore di calcio e, soprattutto nel suo periodo all'interno della dirigenza della Fiorentina, ha lanciato un numero incalcolabile di talenti provenienti soprattutto dalla zona balcanica. Un tema, questo, che ha approfondito in un0intervista a Radio Sportiva dove ha svelato anche un retroscena.



TUTTI CON LA IC - "​Mi è sempre stato detto che compro solo giocatori il cui nome finisce in -ic. Ne ho portati tantissimi in Italia: Vucinic, Jovetic, Seferovic, Milenkovic, Vlahovic... Pensate, a Firenze una volta stavo parlando di un possibile scambio per portare Ivanovic alla Fiorentina e dovetti rinunciare perché il nome finiva in -ic e mi vennero mosse accuse proprio su questo."