“Io sono l’unico ‘pirla’ che dico che la Juve non è una grande squadra. Per me non può arrivare in Champions. C’erano grandi aspettative su Allegri, ma i risultati non sono stati straordinari. Oggi (ieri ndr) ho visto un po’ di più la pressione e l’organizzazione. Ci provano, ma vivono di alti e bassi. Non è una squadra che può migliorare tanto”. Così Alessandro Costacurta commenta il pareggio ottenuto dai bianconeri contro il Napoli.