A causa di un bug di un aggiornamento, infatti, molte app, tra le quali Gmail, Google Pay e Calciomercato.com,Le segnalazioni sono state centinaia sui siti specializzati come DownDetector, ma anche sui principali social network. Alla base del problema un bug di Android System WebView, una componente del sistema operativo che si occupa di eseguire il rendering delle pagine web attraverso le diverse app AndroidEsiste in Android da moltissimo tempo, e molte app ci fanno affidamento su base regolare.Samsung ha già trovato il modo per aggirare temporaneamente il problema: bisogna disinstallare gli aggiornamenti di Android System WebView entrando nella sezione App delle impostazioni generali. Qui si deve cercare l'app in questione selezionando i tre puntini in verticale e scegliere di mostrare i servizi di sistema. Google ha successivamente comunicato di aver risolto il problema relativo al crash di Gmail: gli utenti devono entrare nel Play Store e scaricare l'ultimo aggiornamento delle app per Android System WebView e quella del browser Chrome.