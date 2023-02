Cremonese-Lecce 0-2: Nel primo tempo non è mai impensierito dal Lecce, nel secondo non può nulla sulle reti di Baschirotto e Strefezza. Un grande intervento su Banda evita il 3-0.: Di Francesco è dappertutto, ma lui lo argina bene quando entra in area. Tante le chiusure importanti, nel finale di primo tempo in un contrasto con Strefezza. L’ingresso di Banda lo manda in panico, ma per sua fortuna c’è Carnesecchi.: Nel primo tempo non c’è Castagnetti ed è costretto ad impostare, con i suoi lanci lunghi che spesso sbilanciano il Lecce. Chiude bene su Colombo in un paio di circostanze ( dal 28 s.t.: Entra con il risultato in ghiaccio e cerca di limitare come può gli attacchi del Lecce): Il più insicuro della retroguardia: Strefezza lo manda spesso in difficoltà e con il pallone tra i piedi fa correre più di un brivido ai tifosi grigiorossi. Sfiora il gol con un destro a fil di palo dopo essersi fatto una sgasata sulla fascia.: Cerca sempre di attaccare, ma non riesce mai a trovare l’assist per i tanti compagni in area.: Sempre ordinato con il pallone tra i piedi, non riesce a farsi vedere bene al limite dell’area. Nel primo tempo aspetta troppo a tirare e si fa raggiungere da Hjulmand (20 s.t.entra per dare vigore al reparto avanzato ma si nota solo quando prova un improbabile colpo di tacco all’interno dell’area): Da regista appare un po’ troppo lento con il pallone tra i piedi e cerca il dribbling anche quando è a dir poco superfluo. Nella ripresa perde un pallone bruttissimo che innesca il gol di Strefezza.: Nei minuti finali di un primo tempo in cui corre tantissimo (a volte anche troppo), si fa superare da Gonzalez e deve prendere giallo per fermarlo. Ballardini lo sostituisce nella ripresa. (dal 1’ s.t.: Riproposto mezzala dopo la bella prestazione di Roma, si vede che non si trova a suo agio in quella posizione).: Impreciso quando è chiamato ad attaccare, sul gol dell’1-0 è lui a perdere Baschirotto in marcatura. Ballardini lo toglie per passare a quattro dietro. (14’ s.t. Galdames 5,5: Prima trequartista e poi mezzala, dovrebbe aiutare la Cremo a mantenere il possesso. In realtà non si vede): Si intende bene con Ciofani, ma quando ha un buon pallone in area di rigore tira debolmente. Si lamenta spesso per delle trattenute di Baschirotto e Umtiti, ma non ha ancora capito che in Italia certi falli non vengono fischiati.: Nel primo tempo lavora bene con i compagni e si fa trovare puntualmente in area, è lui ad impegnare più di tutti Falcone. (14’ s.t.Dovrebbe dare velocità alla Cremo e invece gioca male i pochi palloni che tocca): Il piano gara del primo tempo è chiaro: aspettare il Lecce ed accelerare nella ripresa con i cambi. Alla fine però sono proprio due errori dei suoi ragazzi a portare in vantaggio gli ospiti. La reazione non arriva e la scelta di Meité in regia non ripaga come a Roma. La retrocessione così sembra ad un passo.