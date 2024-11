Crisi nera Manchester City, 5° ko di fila: ecco cosa sta succedendo alla squadra di Guardiola

Getty Images

C'è stata una sosta di mezzo, ma è cambiato ben poco. Ilcrolla ancora e lo fa in maniera rovinosa nella sfida andata in scena alle 18.30, nella quale i ragazzi di Pep Guardiola ospitavano all'Etihad ildi Ange Postecoglou. Al culmine di un periodo di grande difficoltà, ai Citizens oggi si chiedeva una reazione decisa e invece la risposta arrivata dal campo è stata ben lontana dalle aspettative:per un City che appare sempre più in crisi.Dalla sconfitta con il Tottenham la squadra di Guardiola esce con un bilancio pesantissimo. Se la delusione è di per sé già grande semplicemente perché il crollo è arrivato in un big match, a far notizia è il fatto che questo sia arrivato proprio. L'ultima sconfitta in un match di Premier all'Etihad risale infatti al 12 novembre 2022, quando a imporsi fu. Cosiderando tutte le competizioni, come detto, per la squadra di Guardiola si tratta del quinto k.o. consecutivo, dopo quelli contro Tottenham (EFL Cup), Bournemouth, Sporting Lisbona (Champions) e Brighton. Un filotto negativo che, ristretto alle squadre campioni in carica della Premier,, ultima volta in cui una vincitrice uscente del campionato inglese - in quel caso il Chelsea - fu protagonista di 5 sconfitte consecutive.

Sono cifre da incubo quelle che accompagnano. Un incubo per lui e un incubo per lo stesso City. Il quadro si aggrava infatti se si fa riferimento all'entità del risultato, considerando che per ritrovare un altro k.o. del City in casabisogna tornare indietro al, in occasione di un. Il legame tra queste due partite? Senza dubbio, autore di una doppietta nel 4-0 odierno (le altre reti sono invece di Pedro Porro e Brennan Johnson) e protagonista di una delle 5 reti che in quella sfida di quattro anni fa condannarono il City, quando vestiva ancora la maglia del Leicester. Per Maddison, inoltre, la gioia è ancora più grande se si considera che la bella doppietta al City è arrivata. Da quanto il City non perdeva? L'ultima volta era stato l'Everton a riuscire nell'impresa di rifilarne 4 ai Citizens (), in un 4-0 firmato anche da Romelu Lukaku e Ademola Lookman,

A sorridere è il, che guida attualmente la classifica di Premier League e che domani affronterà il Southampton fuori casa, con in mano la concreta possibilità di fare uno scatto fondamentale in testa al campionato. Vincendo domani alle 15, i Reds, allungando con forza in quella che sarebbe a tutti gli effetti una fuga notevole. Anche perché - dopo la sfida di Champions contro il Feyenoord - alla prossima di Premier è in programma proprio, altra grande occasione per i RedsInsomma, nella speranza di rialzarsi da questo crollo che non sembra finire più, la squadra di Guardiola sarà chiamata al colpaccio. Un'impresa che, vedendo il City di oggi, appare piuttosto complicata.