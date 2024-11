Crisi Roma, il pensiero di Spalletti: "Non dico nulla per non fare casino, ma ha la squadra per riemergere"

Anche il ct della Nazionaleche, dopo la sconfitta interna per 3-2 contro il Bologna di ieri, ha esonerato Ivan Juric. Il secondo allenatore allontanato da inizio stagione dopo Daniele De Rossi, con una squadra lontana sia dalla zona Champions League in campionato e in difficoltà in Europa League, distante appena quattro lunghezze dalla zona retrocessione.Il tecnico di Certaldo si è espresso in questi termini da Coverciano: ", come da tutte le parti dove sono stato mi innamoro di tante cose, e ho dato tutto me stesso.".Spalletti ha allenato la Roma in due momenti diversi della propria carriera, dall'estate 2005 al settembre 2009 e dal gennaio 2016 – subentrato al posto di Rudi Garcia – fino a maggio 2019, ottenendo due Coppe Italia ed una Supercoppa Italiana.