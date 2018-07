Il Crotone non ci sta. Dopo la decisione del Tribunale di FIGC di dichiarare l'improcedibilità nei confronti del Chievo e rimandare alla Procura Federale la documentazione, il club calabrese ha diramato un comunicato: "Procedere con immediatezza a instaurare il nuovo processo contro il Chievo per evitare che la società FC Crotone abbia a subire ulteriori gravissimi danni. A seguito della dichiarazione di improcedibilità contro il Chievo Verona per un errore tecnico nella mancata audizione del presidente Luca Campedelli, venga subito istruito il nuovo procedimento. Il Tribunale federale, infatti - scrivono gli avvocati Pittelli e Manica - non ha assolto la società clivense, ma ha rinviato gli atti alla Procura per rifare tutta la procedura da capo ed in modo corretto". A riportarlo è l'Ansa.