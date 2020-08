Il Crotone cerca un attaccante sul mercato. Secondo la Gazzetta dello Sport, nel mirino c'è il francese Emmanuel Riviere del Cosenza che però preferirebbe tornare in patria.



Occhi puntati anche su ​Bradaric e Despodov del Cagliari. Trattativa avviatissima per il centrocampista Onazi (ex Lazio), discorsi aperti con l’Inter per Esposito e Agoume.