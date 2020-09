Una sfida dal sapore particolare per Giovanni Stroppa, allenatore del Crotone che ritrova il 'suo' Milan: "A Genova abbiamo dato la parvenza di essere una buona squadra, ma mi fermo qui. C'è da fare meglio nella cattiveria, nella capacità di tenere in campo e volersi imporre nei duelli".



SUL MILAN - "Da calciatore l'ho già affrontato, sono ricordi particolari che mi fanno venire in mente addirittura l'infanzia. Io sono cresciuto lì, ciò che sono diventato lo devo a quei colori. Il Milan è la squadra più in forma del campionato, è rodato. E' tra le squadre più belle, sembra non aver mai smesso".



SUL MERCATO - "Se paghiamo il tardo allestimento della squadra? Sì, si è visto. Possiamo sopperire a ciò con ordine e idea di gioco, in questo momento è una rincorsa contro il tempo. Ho detto ai ragazzi che a volte bisogna avere più cazzimma per queste partite. Per noi è come un pre-campionato, ma in Serie A non puoi permetterti di sbagliare, soprattutto negli ultimi metri".



SUGLI INFORTUNI - "Rivière non ci sarà. Messias può giocare anche davanti. Per affrontare il Milan di oggi bisogna dare molto, molto di più. Anche senza Ibra ci sono tantissimi giocatori importanti. Dal punto di vista fisico siamo cresciuti molto e non me lo aspettavo".