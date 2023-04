Il Crystal Palace è preoccupata per via della situazione di Wilfried Zaha. La stella ivoriana è intenzionata a lasciare il club dato che molte squadre si sono fatte avanti per la finestra di mercato estiva. Di conseguenza, gli Eagles stanno cercando il suo erede. Come riportato da TeamTalk, il nome caldo è quello di Jack Clark del Sunderland. L'ala sinistra ha collezionato 8 gol e 8 assist in 39 partite di Championship, seconda lega inglese, ed ha un contratto che scade il 30 giugno del 2026.