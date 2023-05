Al momento la società Atalanta, che non si è espressa sulla vicenda dei cori di stampo razziale indirizzati a Vlahovic, non ha presentato ricorso per il turno di stop inflitto dal giudice sportivo alla Curva Nord Pisani per la gara del 20 maggio alle 18 contro il Verona ospite al Gewiss Stadium.



Amareggiati i bergamaschi, che condannano quell'80% che ha infangato la tifoseria nerazzurra, e solidali verso l'attaccante bianconero. Una cosa però la fanno notare sui social e nelle chat dei tifosi: "Due pesi e due misure, lo stesso identico coro fatto a Roma contro Stankovic con Mourinho che chiede alla Curva di fermarsi e la Curva rimane aperta", si lamentano in massa, "episodio successo anche a Torino con i cori contro Lukaku e la Curva della Juve non è stata chiusa, mentre i tifosi della Roma a Bergamo hanno tirato diversi fumogeni in testa alla gente sugli spalti e nessuno ha detto niente".