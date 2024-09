Atalanta, Lookman dal rischio addio (con polemica) alla doppietta in nazionale: la situzione

. Poco dopo Ferragosto, quando l'Atalanta si portava dietro da mesi, non solo da giugno ma ben sì da marzo,. All'improvviso il nigeriano chiede di potersi allenare a parte e di non essere convocato per Lecce, a poche ore dal primo impegno di campionato nella squadra in cui era stato per anni goleador., pensando alla sua di porta, quella che dovrebbe cercare senza un esterno offensivo sinistro che punti e salti l'uomo.Questo era Lookman per l'Atalanta.che non fa rumore con gossip o dichiarazioni forti, che se l'arbitro scambia la sua esultanza del cognome mimato (Look, man) come un gesto offensivo, lui senza polemica smette semplicemente di farla, ma che poi. Lui è l'eroe di Dublino, l'artefice della Coppa di Europa League, e rimarrà sempre così nei libri di storia nerazzurri. In cuor suo, forse quel 22 maggio, pensava di aver chiuso anche lui un ciclo. E così, appenasi frattura la caviglia sinistra, lui è pronto a prendere il suo posto a Parigi e a rispondere alla chiamata. E anche quando il club francese si ritira, la, sempre sul chi va là, sapendo che anche l'Arsenal ha fatto il suo nome. E invece l'Arsenal cercherà di batterlo il 19 settembre, ancora con i colori nerazzurri addosso.. Non ha giocato però. Troppi pochi allenamenti con i compagni, sia dal punto di vista tecnico-tattico (nel frattempo la squadra è cambiata, tridente compreso), sia mentale, perché incide tanto il fattore spogliatoio. Ha voluto lui prendere le distanze, e ora serve tempo per ricucirle.

In realtà il caso poteva dirsi rientrato ancora prima di questa pausa. Lookman non ha mai smesso di allenarsi a Zingonia portando dei certificati,, la sua è stata una richiesta silenziosa.a mezzanotte per tornare sui suoi passi, e invece ancora primaCerto, dopo la Spercoppa con il Real, per un attimo l'ha messa in difficoltà: t. Ma è mancata così tanto la suaquel suo puntare l'uomo, quel suo dribblarlo e trovare la rete all'ultimo passaggio (, che la polemica è già finita nel dimenticatoio. Forse era ancora lì sull'orlo, ma la sera del 4 settembre è stata spazzata via definitivamente da una notizia storica.All'Atalanta non era mai successo. E poi ecco, ieri, la ciliegina sulla torta, la doppietta pesante con la sua Nigeria (un gol in più di Osimhen) che è valsa la vittoria sul Benin. Bergamo ora aspetta Lookman a braccia aperte.

Qualchecon Lookman lì lì per lasciare il tridente in grossi guai, ricorda che l'ultima volta che il nigeriano tornò a Bergamo dopo aver fatto faville con la sua Nazionaleo. Ma era la Coppa d'Africa, una competizione dove l'attaccante giocò tutte le gare, tante, e a distanza ravvicinata, nel pieno di una stagione già dispendiosa (era gennaio-febbraio), e per di più arrivando in finale e perdendo. Chiunque sarebbe tornato senza forze, mentali e fisiche. Lui invece fu abile a riprendersi poi e a riprendere in mano la squadra. E adesso il vero enigma è:Perché i motivi per non schierarlo ancora titolare ci sono tutti (, con ancora pochi allenamenti col gruppo orobico nelle gambe), ma ce ne sono altrettanti per dargli una maglia (Potrebbe partire con uno spezzone, ma c'è anche la possibilità di rivederlo in campo titolare per far dimenticare, una volta per tutte, l'ambizione di un ragazzo di quasi 27 anni, sul tetto d'Europa e tra i primi 30 al mondo. Magari con un gol, da dedicare alla nuova Curva Sud.