Il Tucu,nel corso dell'estate, conal verificarsi di determinate condizioni​,nella trasferta del Bentegodi di Verona, conda fuori area, per regolare gli scaligeri eche speravano di aver trovatoall'occorrenza chiamato a fare la prima punta.- Invece, come spesso accaduto nella carriera deldi Juan Bautista Alberdie di impossessarsi del nuovo ruolo nel nuovo club, che tanto aveva desiderato sin dal suo arrivo in Italia. Poco male, siamo solo ad ottobre e il tempo c'è tutto.- Non soltanto alternativa,, che sa valorizzarne al meglio le caraatteristiche.ma un titolare in pectore in determinati frangenti:nella quale è in ballottaggio con Alexis Sanchez per una maglia da titolare a fianco al Toro. Oppure dalla panchina, prorprio come a Verona:@AleDigio89