Con la possibilità di veder partire Daniele Rugani e Mehdi Benatia, la Juventus continua a monitorare con particolare attenzione il mercato dei difensori centrali. I bianconeri - segnala dall'Inghilterra The Express - hanno messo gli occhi su Toby Alderweireld. Il belga è impegnato in Russia con la sua nazionale e viene tenuto in considerazione da Marotta e Paratici, anche se sembra in vantaggio il Manchester United dopo che José Mourinho pare si sia mosso personalmente per l'operazione.