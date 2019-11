In Inghilterra sono sicuri, il Real Madrid è pronto a fare follie per Raheem Sterling dopo averlo già tentato la scorsa estate. Le merengues osserveranno le prestazioni dell'ala inglese nei prossimi impegni con la nazionale prima di dare il definitivo via libera a una maxi operazione: stando a Sky Sports UK infatti, il presidente Florentino Perez è pronto a mettere sul piatto il cartellino di Gareth Bale più 81 milioni di euro circa per convincere Guardiola a privarsi di Sterling.