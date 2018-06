La Juventus può pescare in Germania un importante rinforzo per la difesa. Secondo quanto riferito dalla Bild, infatti, la dirigenza bianconera è sulle tracce di Jerome Boateng, una delle colonne storiche del Bayern Monaco. Il centrale tedesco non rientrerebbe più nei piani dei bavaresi ed è stato inserito nella lista dei cedibili. E i bianconeri, così come il Napoli, avrebbero fiutato l'affare.