Dall'Inghilterra: Bergvall, niente Barcellona, la sua scelta

Secondo quanto riporta Sky Sports UK non sarà in Spagna al Barcellona il futuro di Lucas Bergvall. Infatti si apprende che il diciottenne svedese del Djurgarden, avrebbe scelto di unirsi al Tottenham in estate. Il calciatore viste le sue qualità è stato accostato a diversi top club, tra cui l’Inter. Avrebbe però quindi scelto di continuare la sua crescita in Inghilterra.



I DETTAGLI - Il prodigio svedese ha collezionato 29 presenze con il Djurgarden condite da 3 gol e un assist. Il centrocampista è molto duttile potendo coprire più ruoli della mediana oltre ad essere stato provato anche come punta centrale in un partita in cui ha messo a referto anche un assist. Non è un caso quindi che sul gioiello svedese abbiano messo gli occhi club di mezza Europa. Si legge inoltre che il ragazzo era stato a Barcellona per tenere dei colloqui con il club per discutere del suo trasferimento in estate in Spagna. Sembrerebbe però aver fatto la sua scelta scegliendo gli Spurs allenati da Ange Postecoglu. Il contratto del centrocampista svedese classe 2006 è in scadenza nel dicembre del 2025.