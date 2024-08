Ex Juventus: Douglas Costa come Del Piero

AFP via Getty Images

, ex giocatore esterno d'attacco della, si è accasato ufficialmente al, club australiano che in passato ha visto protagonista anche, leggenda bianconera."Ho fatto parte di alcune squadre incredibili nel corso della mia carriera, vincendo molti titoli e sono venuto al Sydney FC per vincerne di più. Il calcio è nel mio sangue e sono arrivato in Australia per far crescere il gioco in questo paese, intrattenere il pubblico sportivo appassionato e portare trofei al Sydney FC. Non vedo l'ora di conoscere le persone, il Paese e di vedere tutti i tifosi di ogni club".

Douglas Costa ha giocato con la maglia della Juventus dal 2017 al 2020, con un bilancio di 103 presenze, 10 gol, 3 Scudetti, 1 Coppa Italia e 1 Supercoppa italiana.Del Piero ha giocato al Sydney FC dal 2012 al 2014, con un bilancio di 48 partite e 24 gol.