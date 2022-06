Oscar Damiani, figlio dell'omonimo procuratore, in uscita dalla sede dell'Inter ha commentato la situazione dei nerazzurri Radu e Agoumé: "È stata una visita di cortesia. Per Radu facciamo la prossima settimana, mio padre si incontrerà con il club. La Cremonese può essere un'opzione, l'Udinese non lo so. Al ragazzo piacerebbe comunque rimanere in Italia. Agoumé? La settimana prossima arriva l'agente e se ne parlerà".