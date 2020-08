David Silva è pronto a dire sì alla Lazio. Come si legge sulla Gazzetta dello Sport, ieri c'è stata la svolta e il 34enne centrocampista spagnolo in scadenza di contratto col Manchester City ha deciso di accettare l'offerta del club biancoceleste per un triennale da 3,5 milioni di euro netti a stagione più bonus. Oltre ad alcuni benefit come la possibilità di utilizzare un aereo privato per raggiungere periodicamente la famiglia in Spagna e un appartamento in pieno centro a Roma.