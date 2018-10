David De Gea non rientrerà nell'asse tra la Juventus e Jorge Mendes. Eppure in Inghilterra se ne parla non poco, perché il portiere spagnolo è in scadenza di contratto con il Manchester United nel prossimo giugno e avrebbe comunicato al suo agente Jorge Mendes l'idea di fare un'avventura diversa. In realtà, proprio negli ultimi giorni il Manchester United ha rilanciato con una proposta di rinnovo importantissima che sfonda il muro dei 10/11 milioni di euro stagionali per cinque anni.



DE GEA CONVINTO - Mendes e De Gea a questo punto sono sempre più convinti di restare a Manchester con un nuovo contratto, visto che la pista più calda di qualche mese fa - quella che porta al Real Madrid - si è raffreddata dopo l'acquisto di Courtois voluto da Florentino Perez. E la Juve è soddisfattissima di Szczesny e Perin, vuole consolidare la propria struttura di portieri, soprattutto non intende entrare in un'operazione che comprenderebbe commissioni elevate (oltre 10 milioni) e un ingaggio da capogiro. Insomma, tra De Gea e la Juve non è decollato alcun dialogo. Con buona pace di Mendes...