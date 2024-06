De Ketelaere-Atalanta: ecco qual è il vero nodo per il riscatto. L'ultima richiesta al Milan

I prossimi saranno i giorni di. Il nazionale belga aspetta una chiamata dal suo procuratore per capire se giocherà conanche nella prossima stagione. La data ultima per esercitare il diritto di riscattoDe Ketelaere spera diin nerazzurro, questa è la priorità. Nonostante qualche sondaggio da Premier League e Liga spagnola sia arrivato nei giorni scorsi. Charles a Bergamo si è sentito subito a casa e vuole continuare il suo percorso in una società che ha puntato e vuole puntare ancora su di lui fortemente.

ell’Atalanta di poterOra il direttore sportivo D’Amico hma le sensazioni sono negative. Futuro in dubbio? Allo stato attuale l’Atalanta sembra sempre più convinta di esercitare il diritto di riscatto entro il 14, le prossime ore saranno decisive per risolvere tutta la questione che si è creata negli ultimi giorni