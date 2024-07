De Vrij: "Mi vedo ancora all'Inter". Le richieste dall'Arabia e quanto chiede Marotta per cederlo

Il difensore di proprietà dell’Interè stato uno dei grandi protagonisti dell’ultimo quarto di finale di Euro 2024, quello vinto in rimonta dall’Olanda sulla Turchia grazie anche ad un gol del giocatore nerazzurro. Un colpo di testa perentorio che gli ha permesso di tornare a festeggiare una rete con la sua nazionale a distanza di 9 anni dall’ultima volta;per il centrale classe ‘92, che mercoledì 10 luglio, a Dortmund, sfiderà l’Inghilterra di Bellingham per un posto nella finalissima del 14.- Intervistato da Sky Sport,che lo hanno visto al centro dell’interesse manifestato da alcuni formazioni del campionato saudita, in particolare l’Al-Ittihad, che nella prossima stagione potrebbe essere allenato dall’ex Milan Stefano Pioli, che ha condiviso col difensore olandese l’esperienza alla Lazio. ", ha dichiarato il giocatore nerazzurro chiudendo per il momento ad un possibile addio.- Parole in linea con quelle rilasciate soltanto poche ore dal ds, sta disputando un ottimo europeo, fa parte del progetto di questa stagione, viene da un'annata importante. Se poi arrivano situazioni che vuole prendere in considerazione, noi siamo qui ad ascoltare. Per noi è un giocatore della rosa e pensiamo ad una stagione con lui"., con opzione di prolungamento per un’ulteriore stagione. Nella sua avventura in nerazzurro ha disputato complessivamente 236 partite e ha realizzato 10 gol, contribuendo alla conquista di due Scudetti, due Coppe Italia e quattro Supercoppe Italiane.