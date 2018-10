: è da domenica che i vari siti emiliani sono impazziti, riprendendo con orgoglio le parole del tecnico del Manchester City. Un gran dire, com'è giusto che sia, su due parole in croce: investitura al contagocce nel segno di un calcio 'propositivo'., che il giorno prima aveva occupato le prime pagine del Corriere dello Sport., raggiunto e intervistato a Londra, tra una cosa e l'altra ha citato lui stesso. Perché? "Perché". E ancora: "Ci sono cose che decidi di fare o di non fare, ci sono momenti in cui vorresti e invece freni. Ci sono situazioni tali da farti venire il rimpianto 'cazzo, avrei dovuto imporre quella scintilla nata dentro di me'. E invece rimandi, aspetti, ti penti, non incidi, forse ti snaturi.". Come ha fatto? "Alla sua età non ha paura, le idee al potere. Se sbaglia paga lui, se non sbaglia o sbagliano gli altri paga lo stesso. Quindi, è meglio mettere la faccia subito.".Eccoci, è stato proprioChissà quanto crescerà ancora l'aura di De Zerbi, dopo questa doppia investitura. E. Sono parole che restano impresse nelle menti dei calciatori, queste, non solo in quelle del grande pubblico.Bisogna tuttavia anche ricordare che, un attimo prima, nella stessa intervista,. Io sono arrivato quasi a sessant'anni, lui è in grado di prendere un altro ascensore, con tutto il rispetto per la Samp".. Lo spettacolo è garantito.tra i due sistemi (il sistema De Zerbi e il sistema Giampaolo), ed è una differenza su cui lo stesso Sarri ha sorvolato:(4 gol subìti, uno in meno della Juventus), mentre l'allenatore del Sassuolo deve fare i conti con quei 14 gol presi che macchiano un avvio di stagione comunque strepitoso.del campionato (assieme al Genoa) dopo Chievo (19) e Frosinone (21).Riuscirà De Zerbi a sistemare questo grave problema?