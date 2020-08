Intervenuto a 'Calciomercato' su Sportitalia, il tecnico del Sassuolo Roberto De Zerbi ha detto la sua sulla possibilità di vedere Lionel Messi, in rotta con il Barcellona, all'Inter: "E' il più grane giocatore del mondo, quindi sicuramente è un'occasione per l'Inter, poi non so se lo prenderà o meno. La mia sensazione è che il Manchester City possa essere in vantaggio su tutti, perché il livello economico è elevato e perché c'è il suo allenatore, Pep Guardiola. Penso avrà un ruolo determinante".