ha dichiarato in un'intervista al quotidiano La Repubblica:il match e rianalizzarlo per il futuro. Abbiamo vinto meritatamente giocando benissimo, ma ora bisogna metterla nel cassetto.Mi fa piacere che i calciatori mi seguano, hanno applicato tutto quello che studiamo in allenamento. Il percorso è solo iniziato, non siamo neanche al 60-70% del nostro margine di crescita collettivo e individuale. Siamo insieme solo da tre mesi e c'è stato il Mondiale di mezzo,Parlare di obiettivo di classifica è sbagliato: bisogna correre per vincerle tutte. Anche se fossimo in zona Europa League, perché non dovremmo puntare a qualcosa di più?. Insomma, brava gente. Mi porto dentro i giocatori brasiliani e ucraini che allenavo. Era una squadra incredibile. Sono certo che avremmo fatto paura in Europa con quei giocatori, tutti giovani, tutti bravissimi. Si stava creando una situazione unica. Sì, è un grande rimpianto: difatti avevamo iniziato la stagione vincendo la Supercoppa. Dopo la vittoria contro il Liverpool, mi hanno scritto tanti giocatori ucraini: oltre al trauma calcistico, c'è ovviamente quello umano.: poco stress, tanto divertimento, molto coraggio. E poi entusiasmo, che è anche la mia filosofia. Certo che voglio vincere, certo che le sconfitte mi danno fastidio... ma racchiudere tutto nel risultato non ha senso. Non è il valore che do al calcio. Il calcio è molto fisico e verticale, e ti devi adeguare. Ma la cosa più importante è adattarti ai tuoi giocatori, pur non cambiando la tua filosofia di gioco, e mai lo farò perché mi ha fatto arrivare dalla serie D alla Premier League. La squadra la conoscevo da fuori, mi piaceva., perché solo all'estero hai esperienze che ti completano da tutti i punti di vista. Ho sempre ammirato, che ha allenato ovunque. Sono un autodidatta, ho avuto sempre le idee mie e abbastanza chiare. Ma per quattro anni da giocatore ho imparato molto daHa segnato un'evoluzione del calcio, ma io mica lo copio, anche se siamo in buoni rapporti. Ci parliamo spesso, anche perché lui ha giocato nella mia Brescia.. È un ragazzo di livello assoluto, ma anche molto sensibile: ha bisogno di affetto, vedremo se rispetterà previsioni e potenzialità al Chelsea"., con carattere argentino al 100%. La sua qualità più grande è che fa la cosa giusta al momento giusto, sempre e non sbaglia mai scelta. Perciò,