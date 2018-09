In una sola notte, Gregoire Defrel è già riuscito a prendersi la Sampdoria. Merito di una serata magica vissuta al Ferraris, contro un avversario di prestigio assoluto: l'attaccante francese ha schiantato il Napoli con una doppietta, rilanciando immediatamente la sua candidatura come protagonista della stagione blucerchiata. "Sono molto contento, è uno stadio caldissimo. Spero di fare tanti altri gol, il gol in Serie A mi mancava tanto ma ancor di più le prestazioni" ha ammesso l'ex attaccante della Roma a Sky Sport. "Ho fatto 90′ di corsa e di intensità, poi le reti vengono dopo".



Ferrero recentemente ha confessato di seguire Defrel dai tempi del Parma, la squadra che lo ha cresciuto. Un attestato di stima che rende felice il giocatore: "L’ha detto anche a me - conferma l'attaccante francese - ora devo ringraziarlo sul campo con gol, prestazioni e vittorie. Nessuno si aspettava una serata del genere, ma abbiamo studiato bene il Napoli in settimana: siamo entrati in partita da subito e ci siamo rimasti fino all’ultimo. Abbiamo meritato questi tre punti. La vera Sampdoria è questa, anche se dobbiamo lavorare ancora su qualche cosa" conclude il bomber blucerchiato.