L'Inter ormai ha scelto: è Mousa Dembelé il giocatore da regalare a Luciano Spalletti per completare la mediana. Il belga è la prossima priorità dei nerazzurri, che studiano un piano per aggirare le alte pretese del Tottenham: gli Spurs infatti continuano a chiedere 30 milioni di euro nonostante il contratto in scadenza nel 2019, per finanziare il colpo Steven N'Zonzi, richiesta esplicita di Pochettino ma valutato 40 milioni (il prezzo della clausola rescissoria) dal Siviglia. Ausilio e Gardini conoscono queste condizioni dal loro viaggio a Londra, come conoscono l'esistenza di un'offerta proveniente dalla Cina già in mano agli inglesi, che il giocatore valuterà al ritorno dal Mondiale: i due dirigenti nerazzurri però, hanno un piano.



ATTESA - Tutto ruota alla possibilità di convincere Dembelé a rimandare l'approdo in Cina, con Suning che può offrire due anni all'Inter più due anni al Jiangsu, e quindi prendere tempo: come riferito da Il Corriere dello Sport infatti, Dembelé in Europa vuole solo l'Inter e, se dovesse rifiutare la proposta orientale, il suo prezzo crollerebbe dal 13 luglio (giorno di chiusura del mercato cinese). La pazienza è la virtù dei forti dice un vecchio e noto modo dire, l'Inter se ne arma: per Dembelé l'attesa può essere l'arma vincente.