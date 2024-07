AFP via Getty Images

Demiral squalificato per l'esultanza vietata? La Federazione turca smentisce e prepara la difesa

Redazione CM

un' ora fa



L'esultanza di Merih Demiral, il difensore della Turchia che ha festeggiato la doppietta decisiva contro l'Austria facendo il gesto del lupo con entrambe le mani, rischia di costar caro in vista dei quarti di finale di Euro 2024 contro l'Olanda e non solo. Dato che il simbolo dei “lupi grigi”, un movimento estremista e nazionalista di destra della Turchia, è vietato dalla Uefa come tutti i simboli politici, l'organo ha aperto un'indagine e il calciatore potrebbe essere squalificato.



Potrebbe, perché ancora non sono arrivati comunicati ufficiali verso la sfida di sabato contro gli Oranje. L'autorevole quotidiano tedesco Bild è uscito con la notizia che Demiral sarebbe stato squalificato per due giornate, ma in serata è arrivata la secca smentita della Federazione, riportata dai giornalisti turchi: domani gli avvocati si riuniranno per difendere il numero 3, e all'incontro parteciperà anche il presidente Mehmet Büyükekşi. Nulla di ufficiale, per ora, anche se il rischio squalifica c'è e la Turchia del pallone è in fermento.