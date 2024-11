Depay idolo in Brasile: visita una favela e offre a tutti una serata da mille euro. "Pago io anche se buttate giù il locale"

AFP via Getty Images

Esta escena es brutal. Memphis Depay, caminando en una favela de São Paulo, con un look particular, un vaso en la boca y repartiendo autógrafos con una sonrisa en la cara…

Tipazo absoluto. pic.twitter.com/z60Xizf51k — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 14, 2024

, un binomio che sta funzionando oltre le più rosee aspettative., un buon impatto in campo per il 30enne nazionale olandese, ma quello che stupisce maggiormente è l'ambientamento in Brasile di una stella europea di questo calibro.Come riporta ESPN Brasil, Depay. Tra musica, chiacchiere con la gente del posto e leccornie locali, è arrivata sera e Memphis, come ha raccontato uno dei clienti. Ha speso quasi 7mila reaised è uscito alle 3 del mattino.