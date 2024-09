Depay riparte, è ufficiale l'arrivo in Brasile: ecco dove giocherà

Getty Images

L'attaccante olandese ha firmato un contratto fino al 2026 con il club brasiliano. Finisce il periodo da svincolato per l’ex Barcellona e Atletico Madrid, visto l’accordo trovato con il sodalizio verdeoro che ha raggiunto e sottoscritto un accordo con l'attaccante olandese., secondo quanto riportato nei giorni scorsi da Globo Esporte.“Questo lunedì (09), lo Sport Club Corinthians Paulista ha accettato di ingaggiare l'attaccante olandese Memphis Depay. All'età di 30 anni, l'atleta arriva a Timão con un contratto valido fino al 31 dicembre 2026.

Formatosi nelle categorie giovanili del PSV Eindhoven, in Olanda, è arrivato in prima squadra nel 2012. Due anni dopo, ha giocato la Coppa del Mondo FIFA in Brasile e ha anche segnato uno dei gol nella vittoria della sua squadra contro il Cile, alla Neo Química Arena. Ha giocato per Manchester United-ING, Lione-FRA, Barcellona-ESP e Atlético de Madrid-ESP, club per il quale ha giocato la scorsa stagione.Con l'Olanda ha giocato 98 partite e segnato 46 gol”.