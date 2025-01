Di Canio contro i giocatori del Milan: "Feste e concerti, mancano etica del lavoro e senso di disciplina. Quelli dell'Inter sono più seri"

Getty Images

Un duro attacco. Quello di Paolo Di Canio, opinionista di Sky Sport, nel corso della puntata Sky Calcio Club. NDi Canio ha poi continuato: "Non c'è il divieto di uscire? Oh stai parlando del Milan mica del Gigiottino. Una squadra con storia, onore e rispetto. Ci stiamo abituando alla decadenza. Fanno tutti così, sono moderni. Non è così, non cambia il giudizio sull'etica del lavoro. Quelli del Milan escono.Cambiano le cose, i giovani. Basta con queste cazzate. Vedi se al Napoli di adesso escono di venerdì sera fino alle 2 di notte. Io ho una mia etica del lavoro".

Il riferimento è alla lite a fine partita tra Calabria e Conceicao e soprattutto alla presenza, venerdì scorso, di Calabria, Theo Hernandez, Loftus-Cheek e Camarda al concerto del rapper Lazza.Di Canio è un fiume in piena: "Il Milan vince col Como e il giorno dopo hanno festeggiato il compleanno di Emerson Royal, a due giorni dalla partita con la Juventus, con gli invitati che arrivano a mezzanotte, quindi non credo siano andati a letto presto. A parte il buon gusto di come erano vestiti...Poi a due giorni da una partita decisiva vai al concerto di Lazza? E' grave, vuol dire

Lazza, tifoso del Milan, ha poi cercato di stemperare i toni per alcuni commenti polemici, invitando l'allenatore Sergio Conceiçao al prossimo live: