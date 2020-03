Non è più l'Anderlecht di una volta, ma c'è comunque motivo per sorridere. Merito del vivaio, che continua a regalare soddisfazioni.diventato a soli 17 anni titolare di una prima squadra nel pieno del ricambio generazionale, quest'anno in lotta per un posto nei playoff. Il suo bilancio stagionale è di 21 partite e 3 gol, 2 nell'ultima sfida di campionato contro lo Zulte Waregem.Nato ad Anversa da papà David e mamma Belinda, una coppia ghanese emigrata in Belgio negli anni Novanta, Doku veste le maglie di VK Tubantia Borgerhout e Beerschot prima di arrivare, nel 2012 all'Anderlecht, dove dimostra fin da subito di saperci fare.nella sfida di campionato contro il Sint-Truiden. Il resto è storia recente, prestazioni da grande tra i grandi e un debutto con il Belgio di Martinez rimandato solo per l'emergenza coronavirus.Il ragazzo ci sa fare, non è un caso che alla sua porta abbiano già bussato i principali club europei.dove ha avuto modo di confrontarsi con Mignolet, Wijnaldum e Mané, Chelsea e Ajax, ma alla fine ha scelto di legarsi all'Anderlecht fino al 2022. Una decisione di cuore e di prospettiva, che gli ha consigliato di affermarsi in Belgio prima di prendere il volo.Il presente si chiama Anderlecht, il futuro sarà in una big. Klopp è un grande fan di Doku e vuole fare di lui il nuovo Mané, ma la concorrenza è forte. Scout di mezz'Europa hanno il suo nome in cima alla lista dei desideri, compreso l'RB Lipsia.. Il tedesco acquistò dal Metz e valorizzò Mané, farò lo stesso con il 'nuovo Manè'?