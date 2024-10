Ds Genoa annuncia: "Domani firma Balotelli, ci trasmette grande positività"

Marco, direttore sportivo del, ha parlato a Dazn prima della partita contro la Lazio affrontando anche il tema dell'ingaggio di Mario"Come detto stavamo verificando le condizioni dei nostri infortunati prima di fare scelte. In settimana non abbiamo avuto notizie positive su Vitinha e Messias in più c'è stato anche l'infortunio di Ekuban. Quindi abbiamo deciso di andare fino in fondo con Balotelli. Ci aspettiamo grande entusiasmo, ha trasmesso una grande voglia di tornare e di venire al Genoa. Salvo sorprese domani sarà un giocatore del Genoa. Ci ha trasmesso grande positività".