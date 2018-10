Carlo Osti, ds della Sampdoria, ha parlato a Sky Sport del portiere in prestito dalla Juventus Emil Audero: "Futuro? E' presto per parlarne, sta facendo un ottimo campionato, il primo di Serie A per lui", spiega Osti: "E' una stagione impegnativa e lui la sta affrontando molto bene, ci metteremo al tavolo con la Juve a tempo debito per discutere il futuro del giocatore".