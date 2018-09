Il direttore sportivo della Sampdoria Carlo Osti ha parlato a Radio Rai dell'ottimo inizio di stagione dell'attaccante francese Gregoire Defrel, prelevato in estate dalla Roma: "I gol di Defrel? Non sono sorpreso, questo giocatore l'avevamo cercato anche in passato; ha avuto una parentesi negativa a Roma dovuta probabilmente a condizioni fisiche non perfette, ora si è inserito perfettamente nei meccanismi di gioco. Ora la squadra dimostra di aver assorbito le modifiche tattiche volute dal tecnico Marco Giampaolo".