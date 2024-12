Dybala-Galatasaray, sei mesi di pressing e il piano della Roma: il retroscena

Conclusa la telenovela-Al Qadsiah di agosto, è appena iniziata quella col Galatasaray. Lunedì l’agente di Paulo, Carlos Novel, vola ad Istanbul non solo per parlare col club turco ma anche per altri motivi lavorativi. Ora si trova in Spagna e non c’è nessun viaggio in programma verso la Capitale. Il Galatasaray è sulle tracce dell’argentino da 6 mesi, ma non c’è mai stata un’apertura. Ora la palla passa la. Chi cura gli interessi del giocatore si aspetta una chiamata da Ghisolfi che ieri ha confermato che non c’è stato ancora nessun contatto tra lae la squadra turca. Dybala ha già ribadito di non voler andare via a gennaio nonostante i 10 milioni all’anno sul piatto. Può cambiare idea nel caso la squadra giallorossa lo accompagni all’uscita. La panchina di ieri non c’entra col mercato.

- Il nodo è sempre il rinnovo automatico – fino al 2026 - che scatterà tra una decina di partite. Tutto dipende dal cammino nelle coppe. Il prolungamento porterà con sé anche lo stipendio che già oggi è di circa 8 milioni di euro. Una cifra considerata troppo alta dai Friedkin.. Fino al 15 dello stesso mese Paulo può trovare un accordo con un’altra squadra. Cosa che adesso non ha intenzione di fare. Se dovesse arrivare un'offerta la Roma l'ascolterà, parola di Ghisolfi. Nel frattempo,. Piaceva anche Orban che però sembra essere promesso sposo dell’Hoffheneim.