Dzeko: "Lukaku non è meglio di me, l'avete visto in finale di Champions? Poteva fare la differenza e invece..."

In vista del big match tra Roma e Inter, l'ex di turno, oggi in forza al Fenerbahce, ha rilasciato una lunga intervista alla Gazzetta dello Sport ed è tornato a parlare della finale di Champions persa con il Manchester City. Il bosniaco si è, infatti, soffermato sulla scelta di Inzaghi di non schierare dal primo minuto Lukaku: "E poi lo fa nella finale di Champions? Io ero tranquillo, sapevo cosa potevo dare all’Inter. Certo, alla fine Lukaku sarà stato dispiaciuto di non partire titolare, è normale. Però. Queste le altre dichiarazioni:

- ", perché un giocatore che è stato titolare in tutte le partite importanti, compresa la finale di Champions, potevi tenerlo a zero e avere quattro punte in rosa. Mi sembrò molto strano, ecco. Poi col tempo l’ho capito e l’ho rispettato, anche perché all’Inter mi hanno trattato benissimo. Sono stati due anni importanti, certo quella Champions…".- "Ogni tanto su Instagram mi appare l’azione del gol del City, io scrollo subito, non riesco a guardare. Vedendo quella partita, intendo dire vivendola da dentro, ho avuto forte la sensazione che avremmo potuto farcela. Ed è questo che mi lascia un senso di amarezza".

- "Scelgo il primo dopo il passaggio all’Inter, vittoria per 3-0 e un mio gol. Ma no, non per quello. Da fuori magari non s’è visto, ma avevo il fuoco dentro, sentivo i tifosi di entrambe le squadre dalla mia parte. Tornavo nel mio stadio, l’Olimpico è il mio stadio: un’emozione fortissima, mai provata".- "Sicuramente alla Roma sentivo che sarebbe stato più difficile vincere rispetto a quel che invece ho avvertito nell’Inter.. E poi quell’anno abbiamo cercato di tenere in piedi tutte e due le competizioni, Champions e campionato. Mi riferisco alla gara di Liverpool, ci portò via tante energie per il mese successivo: avessimo dato più attenzione alla Serie A, sarebbe andata diversamente. Potevo festeggiarla pure io, la seconda stella..."

- "Meglio la coppia Dzeko-Salah o Lautaro-Thuram? Eh...mica posso dire che io sono più forte di un altro, non va bene... io e Salah abbiamo avuto un grande feeling, credo che qualcosa di mio lo abbia anche aiutato per arrivare ai livelli poi dimostrati.".- ". Pallone d’Oro? Per me sì, è stato decisivo per lo scudetto e per la Coppa America ed è giusto che sia tra i candidati".

- "Ogni anno vince qualcosa... Sa cosa?. Non è semplice, specie in spogliatoi con grandi campioni. Tutti o quasi gli vogliono bene".- "Io più di tutti so quanto sia complicata la Serie A. Lui lo scorso anno è stato capocannoniere in Spagna,. Sono felice per lui".- "Eh Daniele... parlare di lui è facile, ma in questo momento no, è difficile. Per me è soprattutto un amico.. Io non ho avuto De Rossi come allenatore, ma ho parlato con i miei ex compagni a Roma, ho sentito cose positive, ma di più, mi hanno parlato di un grande tecnico. E se tu dici queste cose dopo solo due mesi di lavoro, vuol dire che la stoffa c'è. Tornerà a lavorare presto".

- ", è ancora la migliore, anche se quest’anno i miei ex compagni stanno dando maggiore attenzione alla Champions. E poi il Napoli è già entrato nella “modalità Conte”: lui porta sempre tutti al massimo delle possibilità. Sì, ci siamo sfiorati diverse volte: è stato un peccato non essere stato allenato da lui".