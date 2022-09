A giudicare la prestazione in terra ceca, con un Edin Dzeko così Romelu Lukaku potrebbe tornare anche con comodo. L'attaccante bosniaco è stato il migliore in campo nel successo esterno contro il Viktoria Plzen, trovando il gol nel primo tempo e l'assist per Dumfries nella ripresa. Insieme al suo bomber, Inzaghi ha ritrovato il gioco offensivo, la vittoria in Champions e il sorriso in vista della sfida contro l'Udinese, domenica alle 12:30.



VITTIMA PREFERITA - Per il 9 nerazzurro, gara da incorniciare. Oltre il gol, di giustezza, e il passaggio vincente per la rete del 2-0, il centravanti ha guidato l'attacco con sicurezza e legato i reparti, come chiesto da Simone Inzaghi. Sintomi di una condizione ritrovata, ma non solo. Il Viktoria Plzen è ormai un portafortuna: la formazione boema è diventata la sua vittima preferita, con il decimo sigillo in 9 partite (e con un ritorno a San Siro ancora da giocare).



SEGNALI POSITIVI - La prestazione poco convincente contro il Torino aveva rappresentato un passo indietro, ma in Europa il bosniaco è tornato sui suoi passi, continuando a lanciare segnali positivi. La rete (inutile per il risultato) nel derby e la buona prestazione nell'esordio in Champions contro il Bayern, nonostante una partita non proprio indimenticabile per i nerazzurri esemplificano la sua crescita. Ora Inzaghi gioca all'attacco e sorride. In attesa del rientro di Lukaku (il centravanti, attualmente ai box dopo aver rimediato una distrazione dei flessori della coscia sinistra, tornerà a disposizione dopo la sosta), davanti si può star tranquilli.