Diventare grande, in poco più di due mesi. Xavi Simons si è finalmente lasciato alle spalle l'etichetta di enfant prodige per diventare un giocatore vero, da grandi palcoscenici. Merito della scelta di lasciare, la scorsa estate, la Ville Lumière per Eindhoven e il Psv, con il quale è letteralmente esploso. Si era stufato dei complimenti e delle pacche sulla spalla, della solita cantilena "toccherà a te, ma non ora", aveva voglia di calcio dei grandi, che il Paris Saint-Germain non gli ha saputo e voluto garantire (11 partite in prima squadra, per poco più di 300' totali).



Da trequartista o da esterno d'attacco nello scacchiere di Van Nistelrooy, Xavi Simons ha giocato tutte e 16 le partite da titolare (tra Eredivisie e coppe), ricamate da 10 gol e 4 assist. Un valore aggiunto per i Lampen, che la scorsa estate lo hanno preso a parametro zero, facendogli firmare un contratto fino al 2027. L'impressione è che l'ex ragazzo della Masia al Philips Stadion sia solo di passaggio: al suo agente Rafaela Pimenta ha chiesto informazioni alla Juve mentre il Paris Saint-Germain - secondo quanto scrive la stampa olandese - sta pensando di far valere la clausola che gli permette di acquistarlo a giugno per una cifra tra i 10 e i 12 milioni di euro. Una costosa ammissione di colpa, ma sarebbe comunque un prezzo ragionevole per un talento che ha appena iniziato a stupire.