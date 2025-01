E' la Lazio a spuntarla per Casadei, c'è l'accordo su cifre e formula. Ma resta un dettaglio per chiudere l'affare

Sarà la squadra allenata da Marco Baroni infatti acentrocampista classe 2003 in forza al Chelsea, dove lo spazio agli ordini di Enzo Maresca era sempre meno. Il club biancoceleste, alla ricerca da tempo di una nuova mezzala - alla luce del serio infortunio muscolare accusato da Vecino ad inizio dicembre – ha trovato la chiave per convincere i Blues a privarsi a titolo definitivo dell'ex Primavera dell'Inter.e ha fato cadere le ultime resistenze della società londinese: secondo quanto riferisce Alfredo Pedullà,. Un pacchetto complessivo al quale il Torino (l'ultima proposta toccava quota 10 coi bonus) si era avvicinato ma senza mai affondare realmente il colpo, concedendo alla Lazio la possibilità di chiudere la partita. Nelle prossime ore, il club del patron Claudio Lotito e il Chelsea lavoreranno per definire gli ultimi dettagli di questa operazione, che per essere conclusa del tutto e portare all'annuncio ufficiale passa da un dettaglio tutt'altro che secondario per la società biancoceleste.per creare lo spazio economico per tesserare Casadei: Toma, in trattativa per trasferirsi in prestito all'Hajduk Spalato di Rino Gattuso (vanno ancora risolte le ultime questioni relative alla spartizione dell'ingaggio), e Gaetano(sul quale ha effettuato qualche sondaggio l'Udinese) sono i due giocatori con maggiori possibilità di uscita. L'obiettivo della Lazio sarebbe di scongiurare una partenza molto più impattante come quella di, sempre nel mirino del Celtic Glasgow.Tornando ail centrocampista italiano in questa stagioneCresciuto calcisticamente nell'Inter, con cui ha conquistato uno Scudetto Primavera nel 2022, il giocatore ravennate non ha mai esordito in Serie A ed è stato ceduto nel corso della stessa estate per 15 milioni di euro ai Blues.