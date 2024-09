E' morto Luca Giurato, volto della Rai e tifosissimo della Roma: il tweet del club giallorosso

Getty Images

. Il noto conduttore tv della Rai è stato colpito da un infarto fulminante e scompare all'età di 84 anni. A confermare la notizia, la moglie, anch'essa giornalista Rai: "Eravamo a Santa Marinella, per goderci l’ultimo scorcio di estate..".Giurato aveva iniziato a Paese Sera come cronista: dal 1965 è diventato giornalista professionista. Poi ha lavorato per La Stampa e per Radio Rai, per poi diventare vicedirettore del TG1. L’esordio in tv avvenne nel 1992, quando guidò la rassegna stampa del TgUno notte. Nel 1993 arrivò invece a Domenica In, lavorando al fianco di Mara Venier. Negli anni ha guidato programmi come ‘Unomattina’ ed è stato opinionista a ‘L’Isola dei famosi’ o ‘I raccomandati’.

Volto familiare della tv e tifoso giallorosso.



L’#ASRoma si unisce al dolore per la scomparsa di Luca Giurato e si stringe intorno alla famiglia e ai suoi cari. — AS Roma (@OfficialASRoma) September 11, 2024

