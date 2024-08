Chi è Dominguez, "El Nene" del Bologna che stregò anche Maradona

Getty Images

. E il bacio allo stemma deil club che lo ha visto crescere: è l’ultimo atto argentino diUn affare su cui i rossoblù hanno accelerato dopo il grave infortunio a Cambiaghi - che sarà operato in queste ore per la rottura del crociato del ginocchio sinistro - anticipando un affare che stavano studiando per gennaio, sull’onda di quanto accaduto un anno fa con il Velez per Santiago Castro.- Così, poco prima di chiudere Tommasodal Milan in prestito con diritto di riscatto,versando al Gimnasia poco più di 4 milioni di euro, con “el Lobo” (il lupo, soprannome del club sudamericano) che si tiene il 20% della futura rivendita del ragazzo. Restava un’ultima partita da giocare: quella di stanotte sul campo del Barracas: 0-1, gol di Dominguez, qualificazione ai quarti di Copa Argentina e tutto il pubblico ospite a cantare cori per “Benja”, mentre lui si scioglieva in un pianto.

In Argentina lo chiamano “el Nene”, il bambino, per quel viso che dimostra i suoi 20 anni e un fisico brevilineo che rappresenta uno dei suoi punti di forza: sembraperché cerca sempre l’uno contro uno e punta l’uomo, saltandolo spesso con i suoi dribbling con tecnica e velocità. Certo, servirà un po’ di tempo perché si adatti al calcio italiano, ma le qualità ci sono:E il finale è stato quello dei sogni: «Andando a dormire alla vigilia della partita sognavo un addio del genere - ha detto dopo la rete del successo al Barracas - segnare un gol decisivo per salutare al meglio la mia gente, l’affetto di queste persone non ha prezzo».

- Dominguez è stato portato a Bologna dall’agente Pablo Sabbag (che ai rossoblù portò un altro Dominguez, Nicolas, ceduto un anno fa al Nottingham Forest) e il giovane argentino in patria è molto considerato: aveva saltato il mondiale Under 20 della passata stagione per un infortunio alla caviglia e a suo tempoA rivelarlo fu proprio Aguero, che commentando una partita su Twitch raccontò: «Mi piace molto il numero 7 del Gimnasia (Dominguez, appunto, ndr), contro l’Independiente ha fatto molto bene, è agile e rapidissimo». Poi il ricordo: «Un giorno guardavo una partita con Benjamin (il figlio del Kun, omonimo di Dominguez, ndr) e mi disse che al Babu piaceva molto». E il Babu per Benjamin Aguero era il nonno Diego Armando Maradona (Aguero lo ha avuto con la secondogenita del Pibe de Oro, Giannina), che poco prima di morire nella stagione 2019-20 guidò proprio il Gimnasia La Plata e fece in tempo a notare quel ragazzo, allora neanche 17enne, che giocava nelle giovanili e saltava avversari a suon di dribbling. Ora Dominguez è pronto per l’Italia: dopo il gol e le lacrime, è salito sull’aereo che lo porterà in Emilia per le visite mediche.