e per presentarsi alla scadenza del suo attuale contratto con argomenti più convincenti. Nei giorni scorsi Stephan El Shaarawy ha chiamato la Roma , a cui resta legato fino al prossimo 30 giugno, per discutere di un eventuale prolungamento di contratto maper squadre alla ricerca di un giocatore affidabile per completare il proprio organico. E nei giorni scorsi tra i rumors emersi in merito al futuro del Faraone ne è rispuntanto uno che conduce direttamente a Milano e al- dal 2011 al 2015, con un bottino di 27 reti in 102 partite -in vista del mercato che si appresta a riaprire i battenti. Al netto di qualche problema fisico e di un ruolo da "dodicesimo" che a Roma è sempre stato abbastanza chiaro, l'attuale stagione sta per chiudersi con, l'ultimo dei quali arrivato ieri per l'illusorio vantaggio della squadra di Mourinho sul campo della Fiorentina., con la finale di Budapest contro il Siviglia e l'ultimo impegno di campionato all'Olimpico con lo Spezia,Esterno sinistro offensivo, capace di incidere spesso da subentrante e in grado di dimostrari prezioso pure in fase di non possesso, El Shaarawy possiede caratteristiche che si sposerebbero al meglio nell'attuale progetto tecnico del Milan.di cui la formazione di Pioli ha bisogno.- Una pista, soltanto un'idea, da non sottovalutare e da tenere in considerazione, anche se al momento non risultato contatti tra i componenti dell'area tecnica rossonera e l'entourage del giocatore, che continua a concedere la priorità alla Roma, in attesa che venga chiarito anche il futuro di José Mourinho e i conseguenti piani societari.El Shaarawy percepisce attualmente un ingaggio da 3,5 milioni di euro a stagione ed è pronto a mettersi attorno ad un tavolo per definire un nuovo accordo. O, diversamente, cercare nuove fortune altrove: con un finale di stagione da protagonista per mettersi ulteriormente in vetrina.