Empoli-Bologna: formazioni, dove vederla in tv e streaming

Questa pagina contiene link di affiliazione. Quando sottoscrivi un abbonamento attraverso questi link, noi riceveremo una commissione .

Il Bologna in piena euforia dopo il colpo Champions sul Borussia Dortmund, storico nonostante l'eliminazione, l'Empoli a caccia di punti-salvezza: sono i temi della sfida del Castellani, tabù storico che i rossoblù hanno scacciato lo scorso anno (0-1 gol di Fabbian) e che Italiano non ha ancora abbattuto, con tre pareggi e una sconfitta tra Spezia e Fiorentina. Il Bologna cerca tre punti per dare ulteriore sprint alla sua volata per l'Europa, mentre l'Empoli vuole riscattarsi dopo tre sconfitte casalinghe in fila

Vasquez; Goglichidze, Ismajli, Viti; Gyasi, Grassi, Henderson, Pezzella; Esposito, Fazzini; Colombo.Skorupski; Holm, Beukema, Lucumi, Miranda; Freuler, Pobega; Ndoye, Odgaard, Dominguez; Dallinga. All.: ItalianoL’Empoli potrebbe recuperare Anjorin per la panchina e D’Aversa deve valutare le condizioni fisiche di Viti e Cacace: dopo San Siro dovrebbe tornare il 3-4-2-1 con Fazzini ed Esposito alle spalle di Colombo. Italiano è senza Orsolini, out un mese: giocano Ndoye e Dominguez sulle fasce, Dallinga leggermente favorito su Castro in attacco. In mediana ballottaggio Ferguson-Pobega.

La sfida sarà trasmessa in diretta tv da DAZN. Si potrà vedere scaricando l'app di DAZN su una smart tv e accedendo con le proprie credenziali o registrandosi. La gara è in diretta anche su Sky: canale 251 e canale 201 del pacchetto della tv satellitare.Il match sarà visibile in streaming su Dazn scaricando l'app o accedendo al sito tramite pc, smartphone, tablet, console di gioco (Xbox e PlayStation) e dispositivi come TIMVISION Box, Amazon Fire TV Stick e Google Chromecast. Inoltre, sarà in diretta su Now Tv, il servizio streaming di Sky, e su SkyGo.

per Dazn Alberto Santi e Fabio Bazzani, Sky non comunicati