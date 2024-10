Empoli, D'Aversa: "Il gol di Zaccagni oltre il recupero. Provocazioni della Lazio? Da Pedro non mi aspetto che..."

Dopo la sconfitta contro la Lazio, l'allenatore dell'Empoli Roberto D'Aversa ha parlato ai microfoni di Dazn e in conferenza stampa.“Sicuramente ho dei rimpianti, i ragazzi hanno fatto una bella prestazione. Il rammarico è soprattutto per il primo tempo, abbiamo subito gol e la Lazio si è ravvivata. Andiamo in campo con personalità, al di là di chi sia l'avversario. Perdere brucia, ma devo fare i complimenti alla squadra, perché dobbiamo gestire anche un risultato positivo. Dopo il secondo gol ci siamo rivelati molto maturi”.“All'ultimo secondo? Non è stato all'ultimo secondo, ma oltre il 48', altrimenti sarebbe stato regolare. Quel gol è stato decisivo, il rammarico è perché il gol è partito oltre il recupero. Aveva dato 2 minuti di recupero, più uno perché Gyasi è andato a prendere il pallone dall'altro lato del campo”.“Faccio i complimenti anche alla Lazio, vince con il colpo del campione di Pedro che poteva segnare solo con un gol del genere, noi potevamo far meglio a inizio azione”."Più che i giocatori, che cercano di portare a casa il risultato, nella gestione si poteva far meglio. I tifosi è giusta che tifano, noi non abbiamo perso per le provocazioni. Da un campione come Pedro non mi aspetto che esulti davanti alla mia panchina".“C'è dispiacere per il risultato, abbiamo fatto una grandissima prestazione. Il rammarico è sul primo gol, poi la Lazio ha la possibilità di far entrare un giocatore Pedro che l'ha risolta. Io non posso rimproverare nulla ai miei ragazzi. La rete del pareggio dopo il recupero ha cambiato la nostra partita a livello mentale. Nei tre minuti, uno è stato dato per una rimessa laterale che è stata battuta camminando. Non credo si sia rotto il cronometro a tutti. Abbiamo giocato comunque contro una grande squadra, dove la spinta del pubblico fa anche cambiare l'esito di una gara. Alla fine del primo tempo ci siamo innervositi, ci dispiace di non essere andati all'intervallo sull'1-0. Guardiamo avanti ora”.