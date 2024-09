Empoli, le pagelle di CM: Seghetti super, Marianucci un muro

Getty Images

nel finale compie un vero e proprio miracolo su Maripan regalando la qualificazione agli ottavi di finale al suo Empoli. Un esordio da sogno dper lui.gioca come braccetto di destra nella difesa a tre dell’Empoli. E’ il più esperto della retroguardia toscana ma è anche quello quello che stasera convince meno dei tre.: aveva ben figurato anche nel precedente turno di Coppa Italia e anche stasera, nonostante un avversario di livello superiore al Catanzaro, dimostra di essere un prospetto interessante. Riesce spesso ad avere la meglio nei duelli con Karamoh.

a inizio secondo tempo è autore di una grandissima chiusura su Karamoh con un perfetto intervento in scivolata in area di rigore. Nonostante la giovane età non ha alcun timore referenziale contro i più blasonati avversari ed è autore di una buona partita.(Dal 30’ s.t.: aiuta molto i compagni in fase difensiva ma, quando ne ha la possibilità, si fa vedere anche in quella offensiva.(Dal 30’ s.t.: bravo nell’inserirsi in avanti quando ne ha la possibilità. Dal suo piede destro parte anche il cross per il colpo di testa vincente di Ekong alla mezz’ora. Poi realizza il gol della qualificazione al 90’.

buona la sua partita in mezzo al campo in entrambe le fasi, sia quando è chiamato a recuperare i palloni sia quando li deve giocare.(Dal 22’ s.t.buon ingresso)si fa anticipare di testa da Adams in occasione del gol del pareggio del Torino. Spinge poco sulla propria fascia di competenza e si limita più che altro alla fase difensiva.: meno vivace rispetto a Ekong ma autore anche lui di una buona partita. Riesce a mettere in difficoltà Walukiewicz e crea anche qualche problema a Coco.(Dal 17’ s.t.: entra bene)

: sfrutta come meglio non potrebbe l’occasione che D’Aversa gli concede. È lui a portare in vantaggio l’Empoli con un rete da centravanti di razza: anticipa Walukiewicz e di testa batte Milinkovic-Savic: è uno dei grandi ex della partita ma, in quello che negli ultimi due anni e mezzo è stato il suo stadio, non riesce a combinare molto. Viene ben limitato da Maripan.(Dal 22’ s.t.lotta con i difensori avversari): manda in campo tanti giovani e alla fine ha ragione lui. Il suo Empoli gioca alla pari del Torino e guadagna meramente il passaggio del turno.